خلافات تضرب تحالف "السيادة" حيال رئاسة الوقف السني

شفق نيوز/ كشف مصدر سياسي، اليوم الاثنين، عن خلافات داخل تحالف "السيادة" الذي تزعمه خميس الخنجر، حيال رئاسة الوقف السني.

ويرأس ديوان الوقف السني حالياً عضو تحالف "تقدم" في ديالى سعد كمبش الذي عمل مسؤولا في السلطات التشريعية خلال الدورات الانتخابية الماضية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "خلافاً وسجالات نشبت داخل مكونات تحالف السيادة حيال رئاسة ديوان الوقف السني"، مبيناً أنه "تم ترشيح 6 اسماء لشغل المنصب، إلا أن ائتلاف عزم المنضوي ضمن السيادة يصر على ترشيح مدير من ديالى أيضاً، وهو أمر ترفضه قوى التحالف في المحافظات السنية الاخرى نينوى والانبار وصلاح الدين".

وبين المصدر أن "ائتلاف عزم رشح أيضاً النائب السابق عن ديالى عبد الخالق مدحت العزاوي لرئاسة الوقف السني، إلا أن قوى السيادة في المحافظات الاخرى ترفض احتكار ديالى للمنصب".

وأكد المصدر أن "نواب السيادة عن محافظة الانبار مصرون على تولي ادارة الوقف السني، وبدعم من زعيم تحالف تقدم ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، فيما يسعى تحالف السيادة لاستعادة منصب محافظ ديالى والذي يشغله المكون الشيعي منذ عام 2015 وحتى الان".

وتحالف "السيادة" أكبر ائتلاف للقوى السياسية السنية في البرلمان العراقي بـ67 مقعدا، وتشكل بين تحالفي "تقدم" بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي و"عزم" برئاسة خميس الخنجر.