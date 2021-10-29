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خطيب من التيار يوضح الهدف من رئاسة وزراء "صدرية" في العراق

Category: سیاسة

Date: 2021-10-29T11:04:59+0000
خطيب من التيار يوضح الهدف من رئاسة وزراء "صدرية" في العراق

شفق نيوز/ صرّح خطيب مسجد الكوفة مهند الموسوي يوم الجمعة بأن الهدف من تعيين رئيس مجلس وزراء من التيار الصدري للحكومة الاتحادية المقبلة لتحقيق مشروع الإصلاح الذي تبناه زعيم التيار مقتدى الصدر.

وقال الموسوي في خطبة صلاة الجمعة التي أُقيمت مراسمها في مسجد الكوفة إن "اننا اليوم مدعوون أكثر من قبل بأن نترجم الانتماء الحقيقي والمنهجي لنوصل رسالة عملية للجميع فيها الاطمئنان والمحبة والتسامح للنهوض بالواقع والبلد".

وأضاف : نحن نتبنى بشكل رسمي المشروع الاصلاحي الذي عمل عليه الصدر، ورئاسة وزراء صدرية لنترجم للأخرين قيمة المنهج الذي ننتمي اليه بما فيه من قيم ومثل ومشروع حقيقي للإصلاح.

وأظهرت نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت بالعراق مؤخرا تحقيق كتلة التيار الصدري فوزاً ساحقاً بأكثر من 70 مقعداً برلمانياً مما يؤهله للحصول على منصب رئيس مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة.

ويتولى السنة رئاسة البرلمان العراقي بموجب عرف سياسي متبع منذ الإطاحة بالنظام العراقي السابق في العام 2003، في حين يتولى الكورد رئاسة الجمهورية، والشيعة رئاسة الوزراء.

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