خطيب مقرب من الإطار يحذر من "الاقتتال" الشيعي - الشيعي: لا يؤدي إلى نتيجة

شفق نيوز/ اعتبر امام جمعة النجف صدر الدين القبانجي، ان الاولوية لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة، محذرا من الاقتتال بين الخصوم السياسيين في البلاد.

وقال القبانجي وهو قيادي في المجلس الإسلامي الأعلى في خطبة صلاة الجمعة "لدينا ثلاثة ثوابت في هذا الشأن وهي: الثابت الاول ان العراق لجميع العراقيين والجميع يجب ان يشترك بتشكيل الحكومة، والثابت الثاني لا خيار الا الحوار لان القتال لا نتيجة فيه"، مردفا بالقول إن "الثابت الثالث الاولوية لتشكيل حكومة تجمع الشمل ويشترك فيها جميع من يرغب في نجاح العملية السياسية وتصحيحها وازالة الفساد".

وحول ازمة الكهرباء في الجنوب عبر عن استهجانه لما يشهده الجنوب والوسط من ازمة حادة في الكهرباء تلتها ازمة ماء في البصرة، وقال: نناشد الحكومة لمعالجة الموقف ونحن نعرف ان لا حياة لمن ننادي.