خطيب في النجف يتحدث عن "أمر مبيت لأخذ الحكم من الشيعة" في العراق

شفق نيوز/ اعتبر إمام وخطيب جمعة النجف صدر الدين القبانجي، أن إقبال السكان في المحافظات الغربية ذات الغالبية السنية على تحديث بطاقة الناخب أكثر من مناطق الوسط والجنوب محاولة تهدف لانتزاع الحكم من الشيعة في العراق.

وحث القبانجي في خطبة صلاة الجمعة، الجميع على تحديث البطاقة الانتخابية، وقال إن "الإحصاءات الآن تقول إن: الذين ذهبوا للتحديث في المحافظات الغربية أكثر من الوسط والجنوب، وهذا معناه أمر مبيت بليل، كما صرّحوا بأنهم يريدون أخذ الحكم من الشيعة".

وأضاف "نحن موقفنا ما يقوله الدستور: إن الأغلبية السياسية هي التي ستحكم بعيداً عن اللغة الطائفية، حيث إن الدستور العراقي يقول إن: الأكثرية السياسية لها الحق في الحكم".

وخاطب القبانجي الشيعة قائلا: "فليذهب الجميع لتحديث البطاقة الانتخابية والحضور الفعال في الانتخابات لنُشكّل نحن الأكثرية السياسية، وهو الواقع، ولابد أن يكون لنا حماس من أجل تصحيح الأخطاء الانتخابية السابقة".

كما أشار الى أن "الحل هو الصندوق الانتخابي، لا المظاهرات ولا الانقلابات العسكرية، وهذا ما يسمى بالتداول السلمي للسلطة".

وتابع خطيب جمعة النجف، القول "نحن ندعو جميع أبنائنا بكل الطوائف للمشاركة الانتخابية لاختيار الأصلح بعيداً عن لغة الطائفية"، مشددا على أنه "لن يصل أنصار البعث وأعداء أهل البيت إلى دفة الحكم طالما نحن أنصار أهل البيت موجودون".