خطيب صدري يتحدث عن "تآمر" داخلي وخارجي ضد زعيم التيار

شفق نيوز/ المح خطيب مسجد الكوفة هادي الدنيناوي يوم الجمعة إلى تعرض زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى "التآمر الداخلي والخارجي" لتقويض مشروع الإصلاح الذي يتبنى الأخير إجراءه في مفاصل الدولة العراقية، وفي تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة.

وقال الدنيناوي في خطبة صلاة الجمعة بمسجد الكوفة، "إننا نعيش اليوم صراعًا كبيرًا بين أهل الحق وأهل الباطل؛ ومن صفحاته الحاضرة صراعنا الحالي مع رموز الغفلة والظلام، ومن خلال هذا الصراع رأينا حجم التآمر الداخلي والخارجي على قيادتنا الدينية ومشروعها الإصلاحي"، في إشارة إلى الصدر.

وأضاف أن "لب الصراع يتمحور حول بندين رئيسيين، هما سيادة العراقيين على ارضهم ومواردهم وحاضرهم ومستقبلهم وارجاع العراق لأهله وعودته من جديد ليقود مسيرة النور والتكامل، وبين سلب العراقيين هويتهم وخيراتهم وارادتهم" .