سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

خطيب صدري يتحدث عن "تآمر" داخلي وخارجي ضد زعيم التيار

Category: سیاسة

Date: 2022-02-25T12:37:08+0000
خطيب صدري يتحدث عن "تآمر" داخلي وخارجي ضد زعيم التيار

شفق نيوز/ المح خطيب مسجد الكوفة هادي الدنيناوي يوم الجمعة إلى تعرض زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى "التآمر الداخلي والخارجي" لتقويض مشروع الإصلاح الذي يتبنى الأخير إجراءه في مفاصل الدولة العراقية، وفي تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة.

وقال الدنيناوي في خطبة صلاة الجمعة بمسجد الكوفة، "إننا نعيش اليوم صراعًا كبيرًا بين أهل الحق وأهل الباطل؛ ومن صفحاته الحاضرة صراعنا الحالي مع رموز الغفلة والظلام، ومن خلال هذا الصراع رأينا حجم التآمر الداخلي والخارجي على قيادتنا الدينية ومشروعها الإصلاحي"، في إشارة إلى الصدر.

وأضاف أن "لب الصراع يتمحور حول بندين رئيسيين، هما سيادة العراقيين على ارضهم ومواردهم وحاضرهم ومستقبلهم وارجاع العراق لأهله وعودته من جديد ليقود مسيرة النور والتكامل، وبين سلب العراقيين هويتهم وخيراتهم وارادتهم" .

related

الصدر يعدُّ محاولة اغتيال الكاظمي استهدافاً للعراق وشعبه والأخير يوجه خطاباً .. فيديو

Date: 2021-11-07 03:57:11
الصدر يعدُّ محاولة اغتيال الكاظمي استهدافاً للعراق وشعبه والأخير يوجه خطاباً .. فيديو

الصدر يقدم حقيبة الداخلية للعامري مقابل فك التحالف مع المالكي

Date: 2022-01-27 09:23:51
الصدر يقدم حقيبة الداخلية للعامري مقابل فك التحالف مع المالكي

الصدر يحذر من "جهات مشبوهة" تجرّ البلد لصدام شيعي - شيعي

Date: 2020-09-28 18:42:14
الصدر يحذر من "جهات مشبوهة" تجرّ البلد لصدام شيعي - شيعي

الصدر يأمل امرا يتعلق بالعراق مع عودة العلاقات بين السعودية وقطر

Date: 2021-01-08 11:03:22
الصدر يأمل امرا يتعلق بالعراق مع عودة العلاقات بين السعودية وقطر

الصدر يوجه دعوة لحكومة الكاظمي: يجب ألا يدوم الانفلات

Date: 2021-03-23 21:01:52
الصدر يوجه دعوة لحكومة الكاظمي: يجب ألا يدوم الانفلات

تحالف الصدر يطالب عبد المهدي بالالتزام بتعهداته وكتابة برنامج لعمل حكومته

Date: 2019-10-04 18:21:06
تحالف الصدر يطالب عبد المهدي بالالتزام بتعهداته وكتابة برنامج لعمل حكومته

الصدر وجبهة عراقية يعلنان دعمهما لعلاوي وفق شروط

Date: 2020-02-01 18:22:53
الصدر وجبهة عراقية يعلنان دعمهما لعلاوي وفق شروط

الكاظمي يعلّق على عودة الصدر: العراق أولاً

Date: 2021-08-27 18:27:03
الكاظمي يعلّق على عودة الصدر: العراق أولاً