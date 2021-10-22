خطيب من التيار: الصدريون قاب قوسين أو أدنى من تشكيل حكومة وطنية

شفق نيوز/ أعلن خطيب مسجد الكوفة كاظم الحسيني يوم الجمعة أن التيار الصدري الذي حصد المركز الأول في الانتخابات البرلمانية التي جرت في شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري بات "قاب قوسين أو أدنى من تشكيل حكومة وطنية" بالعراق.

وقال الحسيني في خطبة صلاة الجمعة بمسجد الكوفة إن "الصدريين قاب قوسين أو أدنى من تشكيل حكومة وطنية لاهم لها غير انقاذ العراق من براثن الخراب والفساد، وكثير منهم يعلم ذلك".

ورأى أن "التغيير نحو الأحسن ممكن إذا شكلت الكتلة الصدرية الحكومة المقبلة، لأن التغيير الإيجابي مستحيل مع الآخرين، وتشهد على ذلك تجربة حكم امتدت18 عامًا، ولكنهم مع الأسف ما زالوا يؤثرون السكوت، وإن كثيرا من هؤلاء مخدوعون بدعايات الاعلام المكثفة وأكاذيبه المزوقة، التي تدع الحليم حيرانًا".