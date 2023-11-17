خطيب صدري يوضح قرار مقاطعة التيار للانتخابات: الطبقة السياسية بالعراق قد تنهار

شفق نيوز/ قال إمام وخطيب صلاة الجمعة في مدينة الصدر في العاصمة بغداد ناصر الساعدي، إن دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر "قطعت الطريق أمام أية شخصية من التيار تروم الاشتراك بالانتخابات المحلية بأي صيغة كانت من ترشيح او ترويج او تثقيف او غيرها".

وأضاف الساعدي في الخطبة من على منبر صلاة الجمعة بمدينة الصدر، أن الالتزام بالمقاطعة سيكون معياراً لـ"الانتماء للتيار"، مخاطبا أنصار التيار قائلا: وأعلموا أيها الأحبة إن عدم مشاركتنا في الإنتخابات سيقلل من شرعيتها خارجياً وداخلياً كما قال الصدر.

وكما واسترسل إمام الجمعة قائلا: ثمة قراءة أخرى لدى الصدر ترتبط باحتمال أن تواجه الطبقة السياسية مصاعب قد تصل إلى الانهيار بسبب الإدارة المالية والإقتصادية السيئة للبلاد وعمليات التوظيف الكبيرة خلال الفترة الأخيرة، مردفا بالقول "ولذلك أراد زعيم التيار الصدري ألاّ نكون جزاً من هذه المنظومة المنهارة".