خطيب شيعي: يد صاحب الزمان أحاطت بالانتخابات .. سُني: المقاطعون لا يحق لهم المطالبة بالحقوق

شفق نيوز - النجف / بغداد

وصف إمام و جمعة النجف صدر الدين القبانجي، الانتخابات التشريعية السادسة بأنها "أروع انتخابات جرت في العراق خلال التجربة السياسية الجديدة" بعد العام 2003، داعيا إلى مشاركة الجميع في الحكومة المقبلة وعدم إقصاء أي مكون.

وقال القبانجي في الخطبة، إن الانتخابات البرلمانية التي جرت في العراق هذه الأيام وبانسيابية عالية، وبمشاركة رائعة، وأمنية تامة، وعدم تدخل الأيادي الأجنبية. كانت هذه الانتخابات أروع انتخابات جرت في العراق على طول هذا التاريخ خلال التجربة العراقية السياسية الجديدة حيث نزل الشعب وعبّر عن رأيه بأروع صور التعبير، وأصبح العالم يشهد بهذا الإنجاز العظيم حيث فرض الشعب إرادته".

واعتبر أن من عوامل نجاح الانتخابات هي "الإرادة: حيث يمتلك الشعب إرادة عالية ولا يعرف الهزيمة والتراجع، والوعي: شعب واجه تحديات المرحلة ونزل في مواجهة التحدي، والمرجعية وإشاراتها التي أضفت على هذا المشروع رؤية إيجابية".

ومضى بالقول إنه "قبل كل ذلك ومع كل ذلك وبعد كل ذلك كانت يد إمامنا صاحب العصر والزمان التي أحاطت هذا المشروع وحسب قوله عليه السلام: (أنا غير مهملين لمراعاتكم، ولا ناسين لذكركم، ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء واصطلمكم الأعداء)".

في غضون ذلك رأى إمام جامع أبو حنيفة عبد الوهاب السامرائي، في خطبة صلاة الجمعة، أن من يقاطع الانتخابات "ليس من حقه أن يحاسب النواب"، مؤكداً أن المقاطعة تتناقض مع المطالبة بالتعيين والحقوق.

وأضاف السامرائي أن "المقاطعين كمثل المريض الذي يرفض العلاج"، في إشارة إلى أن المشاركة في الانتخابات هي الطريق المؤسسي للمطالبة بالحقوق وممارسة الدور الرقابي.