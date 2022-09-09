خطيب شيعي يدعو للتحقيق مع سفراء "يعرقلون" إيفاد الزائرين: "من يقوم بها اما بعثي او يهودي"

شفق نيوز/ دعا امام جمعة النجف صدر الدين القبانجي، وزارة الخارجية العراقية للتحقيق بما تناقلته الوسائل الخبرية عن عرقلة بعض سفراء العراق لإيفاد الزائرين من بعض الدول.

وقال القبانجي في خطبة صلاة الجمعة، ان "هذه الافعال ان تاكدت فهي غير اخلاقية ومن يقوم بها اما بعثي او يهودي حاقد".

واعتبر أن زيارة الاربعين اصبحت ظاهرة عالمية لامثيل لها.

ويحيي المسلمون الشيعة ذكرى الزيارة الاربعينية بعد أربعين يوماً على عاشوراء ذكرى مقتل الإمام الحسين مع أهل بيته وأصحابه في واقعة الطف على أيدي جيش الخليفة الأموي يزيد بن معاوية في سنة 61 للهجرة الموافق 680 ميلادي.