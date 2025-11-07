خطيب شيعي يدعو لزيادة الضغط على تركيا: شرب الماء بات صعبا في محافظات عراقية

شفق نيوز - النجف

شدد إمام وخطيب جمعة النجف صدر الدين القبانجي، على أن الدولة العراقية هي المسؤول الأول عن تأمين المياه لشعبها، داعيا الى زيادة الضغط على تركيا من أجل زيادة الاطلاقات المائية في نهري دجلة والفرات.

وقال القبانجي في خطبته، إن "أزمة المياه في العراق أزمة خانقة، حيث إن الجفاف بدأ يضرب المزارع العراقية، وحتى شرب الماء أصبح صعبًا على بعض المحافظات".

وأضاف أن "الدولة دعت الشعب إلى ترشيد صرف المياه، ونحن نقول إن الترشيد في الاستهلاك حق"، مستدركا القول "لكن الدولة هي المسؤول الأول عن تأمين المياه لشعبها، ولابد من العمل والضغط على تركيا، بالإضافة إلى بناء السدود والبحيرات".

وقبل ايام قلائل وقع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ونظيره التركي هاكان فيدان، على الآلية التنفيذية الخاصة باتفاقية التعاون الإطارية بين البلدين في مجال المياه، برعاية رئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، الذي عدَّ الاتفاق "أحد الحلول المستدامة لأزمة المياه في العراق"، مشيراً إلى "حزم المشاريع الكبيرة المشتركة التي ستُنفذ في قطاع المياه، لمواجهة وإدارة أزمة شحّ الموارد المائية".