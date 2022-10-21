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خطيب شيعي يدعو الحكومة العراقية لمقاضاة "غوغل" بعد وصفها مرقد الإمام علي بـ"معبد الكفر"

Category: سیاسة

Date: 2022-10-21T11:14:01+0000
خطيب شيعي يدعو الحكومة العراقية لمقاضاة "غوغل" بعد وصفها مرقد الإمام علي بـ"معبد الكفر"

شفق نيوز/ دعا امام جمعة النجف صدر الدين القبانجي، الوزارات المختصة بالحكومة العراقية إلى تقديم دعوى قضائية ضد شركة "غوغل" لتجريمها بعد وصف المتصفح مرقد الإمام علي أبن أبي طالب بأنه "معبد الكفر والضلالة" عند البحث في الخرائط عن مدينة النجف.

ويوم أمس احتج مدونون شيعة في العراق على قيام محرك غوغل بوصف المرقد بتلك الأوصاف عند ظهور نتائج البحث عن مدينة النجف في الخرائط بذلك المتصفح، واصفين إياها بأنه خطوة أستفزازية ولكن سرعان ما رفع المتصفح تلك العبارات في وقت لاحق.

ودعا القبانجي في خطبة صلاة الجمعة، وزارة الاتصالات الى رفع دعوى ضد شركة غوغل بسبب الاساءة التي وجهتها لملايين من المسلمين فضلا عن الاساءة لشخصية الامام علي بعد اثارتهم العجيبة ووصفهم لمرقده بانه معبد الكفر والضلال في الوقت الذي يجب علينا ان نتحابب كمسلمين ونترفع عن الطائفية ونعمل لحماية الاسلام.

وقال "أيضا اننا لن ننجر وراء هذه الفتن فيما اكد ان هذه التصرفات هي بسبب انتصارات الشيعة واصبح العالم اليوم يعي من هم الشيعة ومن هو علي".

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