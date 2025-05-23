خطيب شيعي يحذر من "ضياع العراق" بمقاطعة الانتخابات المقبلة

شفق نيوز/ حذر إمام وخطيب جمعة النجف صدر الدين القبانجي، من مقاطعة العراقيين للانتخابات التشريعية المزمع اجراؤها في شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وقال القبانجي في خطبة صلاة الجمعة، إن "الانتخابات هي تعبير عن إرادة الشعب، وفي ظل هذه الأوضاع التي نعيشها اليوم، ما هو الطريق الأفضل للإصلاح؟".

وأضاف أن "الإصلاح لا يكون من خلال المقاطعة بل من خلال العمل والحضور وانتخاب الأصلح"، مردفا بالقول إن "المقاطعة تعني ضياع العراق بتقدّم الآخر".

وفي جانب آخر من الخطبة تطرق القبانجي، إلى القمة العربية الـ34 التي انعقدت في بغداد مؤخرا وقال إنها "تعتبر خطوة بالاتجاه الصحيح مهما حققت من نسبة في أهدافها، وإن الحكومة قد بذلت كل الجهود الأمنية والسياسية من أجل إنجاحها".

وأشار إلى أن هذه القمة قد نجحت على المستوى السياسي حيث اعتُبر العراق محورًا لجمع العالم العربي.