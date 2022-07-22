خطيب شيعي يحذر الاطار من الفشل بتشكيل الحكومة: لن يرحمكم من في الارض ولا من في السماء

شفق نيوز/ حذر إمام وخطيب جمعة النجف صدرالدين القبانجي، يوم الجمعة، الإطار التنسيقي الذي يضم قوى سياسية شيعية من الفشل بتشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة، ندد في ذات الوقت بالقصف المدفعي التركي الذي استهدف إدارة منطقة زاخو في إقليم كوردستان والذي راح ضحيته العشرات من السيّاح العراقيين بين ضحية وجريح من ضمنهم نساء وأطفال.

وخاطب القبانجي الإطار التنسيقي في خطبة الجمعة قائلا، إنه "اذا فشلتم لن يرحمكم من في الارض ولا من في السماء"، موصيا اياهم "ولا تنازعوا فتفشلوا".

وأضاف ان الشعب ينتظر تشكيل الحكومة والمرجعية الدينية تراقب الموقف.

وعبر القبانجي عن إدانته للقصف التركي الذي استهدف سيّاحاً عراقيين، مبينا انه عمل مرفوض ومدان، مطالبا تركيا بالاعتذار الشديد.