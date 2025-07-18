خطيب شيعي يتهم الرئيس التركي بمحاولة اسقاط التجربة السياسية في العراق

شفق نيوز - النجف

اعتبر إمام وخطيب جمعة النجف صدر الدين القبانجي، تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بخصوص قوات الحشد الشعبي "منظمة إرهابية" "الهدف منه إسقاط التجربة السياسية العراقية".

وقال القبانجي في خطبة صلاة الجمعة، إن الرئيس التركي اردوغان صرّح بان (الحشد منظمة إرهابية) لانها مدعومة من ايران، نحن نقول ان: الحشد منظمة حكومية لها نظامها الخاص في الحكومة من الأسلحة والرواتب والخطط الأمنية".

وأضاف "اما اذا كان بخصوص ايران فان ايران تدعم العراق بالغاز فهل يقطع الكهرباء لانه دعم إيراني؟ كما أنها دعمت القوات المسلحة في حربها ضد داعش، و دعمت العتبات المقدسة في العراق، فهل كل هذا يعتبر عملا إرهابيا"؟

واختتم القبانجي قائلا ان: هذا التصريح وراءه أهداف خاصة وهي إسقاط التجربة السياسية في العراق".