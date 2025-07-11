خطيب شيعي يتحدث عن مخطط إسرائيلي لتصفية قادة الإطار وإعلان حكومة إنقاذ بالعراق

شفق نيوز - النجف

ذكر إمام وخطيب جمعة النجف صدر الدين القبانجي، أن اسرائيل لديها مخطط لاغتيال قادة الإطار الوطني الشيعي الحاكم بالعراق، واعلان حكومة إنقاذ وطني في البلاد بعدها.

وقال القبانجي في خطبة صلاة الجمعة، إن هناك بعض المؤشرات وتسريب أسرار من جهات عليا تقول: إن هناك مخططاً اسرائيلياً هدفه أولاً: تصفية جميع قادة الإطار التنسيقي، والخطوة الثانية: إعلان حكومة الإنقاذ الوطني.

وأضاف أن، هذا الكلام ليس خيالياً، وإنما هنالك مؤشرات، وتجربة إيران أمامنا بما فعلته إسرائيل، والتي أرادت فيها القضاء على الحكم في إيران بتصفية القادة أولاً ثم ملء الفراغ السياسي والحكومي بطريقة أخرى.

وتابع القبانجي القول "نحن نعتقد بأن كل هذه التجارب فاشلة، ومثال ذلك عندما بدأ الرد العكسي في إيران بعد تصفية قادتها وتغيرت المعادلة وبدأت تُضرب الصواريخ على إسرائيل، فليعتبر الإسرائيليون".