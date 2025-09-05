خطيب شيعي عراقي لترامب بشأن تغيير اسم "البنتاغون": لن نبدأ الحرب ولكننا جاهزون للرد

شفق نيوز - النجف

اعتبر إمام وخطيب جمعة النجف صدر الدين القبانجي، تغيير اسم وزارة الدفاع الامريكية من قبل رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب بأنه "ايذاناً بإعلان الحرب" في المنطقة.

وقال القبانجي في خطبة صلاة الجمعة، إن "الرئيس الأمريكي ترامب حوّل اسم وزارة دفاعه إلى وزارة الحرب إيذانًا بإعلان الحرب".

وأضاف أن "هذا التغيير فيه عدة دلالات، ولكن نحن نقول له: (لن تنفعكم أموالكم)، ومهما فعلتم فنحن سوف نتصدى لأي حرب"، مردفا بالقول: لا نبدأ بها ولكن جاهزون للرد.

ويعتزم ترامب توقيع مرسوم يبدأ بموجبه رسميًا عملية تغيير اسم وزارة الدفاع الامريكية إلى "وزارة الحرب".

وأعلنت إدارة البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي سيوقّع، اليوم الجمعة، مرسوماً رسمياً يغير بموجبه اسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إلى "وزارة الحرب".

ووفق المرسوم، سيتمكن وزير الدفاع بيت هيغسيث وكبار المسؤولين الآخرين من استخدام ألقاب مثل "وزير الحرب"، و"وزارة الحرب"، و"نائب وزير الحرب" في المراسلات الرسمية والإعلانات العامة.

ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة محاولات لترامب منذ عودته إلى الرئاسة لتغيير أسماء مؤسسات وأماكن، شملت تعديل اسم خليج المكسيك وإعادة بعض القواعد العسكرية إلى أسمائها السابقة.

يُذكر أن وزارة الدفاع كانت تُعرف باسم "وزارة الحرب" حتى عام 1949، حين جُمعت القوات البرية والبحرية والجوية تحت مظلة واحدة، وتم اعتماد اسم "وزارة الدفاع" للتأكيد على دورها في "منع الحروب".

ويعتبر الخبراء أن تغيير الاسم الآن ليس مجرد تعديل شكلي، بل يعكس تحولاً رمزياً في الفهم العسكري، حيث وصف وزير الدفاع هيغسيث التغيير بأنه "يعكس عقيدة محاربة وليست كلمات فحسب".