خطيب شيعي: تركيا تحتجز 90 مليار متر مكعب من المياه وعلى العراق تفعيل الاقتصاد بهذا الملف

شفق نيوز - النجف

دعا إمام وخطيب جمعة النجف صدر الدين القبانجي، الحكومة العراقية الى تفعيل ملف الاقتصاد مع الجانب التركي بهدف زيادة الاطلاقات المائية خاصة مع تفاقم ازمة شحة المياه في البلاد.

وقال القبانجي في خطبة صلاة الجمعة، إن أزمة المياه في العراق تتفاقم، حيث تؤكد التقارير الرسمية أن تركيا تحتجز 90 مليار متر مكعب من المياه، بينما يحصل العراق على 30% فقط.

وأضاف "هنا ندعو إلى تنشيط الدبلوماسية العراقية، وإلى تفعيل الاقتصاد، حيث إن البضائع التركية تغزو السوق العراقي".

وفي شأنٍ وتعليقا على اغتيال عضو مجلس النواب والمرشح عن تحالف السيادة للانتخابات صفاء المشهداني، قال القبانجي إن: العنف السياسي مرفوض، حيث شهدنا بالأمس القريب اغتيال عضو مجلس محافظة ومرشح في بغداد، وهذا يُعدّ من العنف السياسي، بغضّ النظر عن الجهة التي اغتالته.

وأردف بالقول نحن نطالب الأجهزة القضائية باتخاذ الإجراءات الحاسمة والقوية لمحاسبة الجناة، ومواجهة مثل هذه الحالات مستقبلًا.