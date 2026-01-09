خطيب شيعي: الإطار التنسيقي لا يواجه ازمة في اختيار رئيس الوزراء الجديد للعراق

شفق نيوز - النجف

استعبد إمام وخطيب جمعة النجف صدر الدين القبانجي، أن تكون هناك ازمة داخل الإطار التنسيقي الذي يضم القوى والأطراف السياسية الشيعية الحاكمة في البلاد بشأن عدم اختيار رئيس وزراء جديد للعراق رغم مرور نحو شهرين إجراء الانتخابات التشريعية والمصادقة على نتائجها.

وتطرق القبانجي في خطبة صلاة الجمعة الى، تشكيل الحكومة وانتخاب رئاسة مجلس الوزراء، قائلا، إن الشعب ينتظر والإطار التنسيقي يتداول وجهات النظر، ولا يواجه انسداداً ولا ازمة اختيار.

وأضاف "املنا بان تنتهي المباحثات إلى نتائج يرضى عنها الله ويرضى عنها الشعب".