خطيب زادة يعلن نتائج زيارته إلى العراق: بحثت هذه الملفات

شفق نيوز / أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، نتائج زيارته إلى بغداد، فيما أشار إلى بحث ملفات عدة منها حضارية وثقافية وإعلامية مع المسؤولين العراقيين.

وتحدث خطيب زادة، في تغريدة له على تويتر، عن توافقاته مع المسؤولين العراقيين لـ"تعزيز التعاون الإعلامي بين البلدين"، مؤكداً أن "إيران تدعم العراق ليكون بلداً مستقراً وموحداً وقوياً".

وتابع "إنني سعيد بزيارة بغداد ومباحثاتي مع وزير الخارجية فؤاد حسين ووزير الثقافة حسن ناظم، وأيضا زملائي في وزارة الخارجية وأصداقي الآخرين في الجمهورية العراقية".

وحول نتائج مباحثاته الأخيرة مع المسؤولين العراقيين، أكد خطيب زادة، أنه "استعرض في هذه المشاورات سبل الارتقاء بالتعاون الحضاري والثقافي واعلامي والفني بين طهران وبغداد".

وكانت الخارجية الإيرانية، أعلنت أمس الأربعاء، إيفاد متحدثها الرسمي سعيد خطيب زادة إلى العراق.

ووفقا لبيان الخارجية الإيرانية، ركز خطيب زادة خلال محادثاته في بغداد على "موقف طهران الداعم لحكومة العراق، والانتخابات التشريعية، والعملية السياسية المتناغمة مع إرادة الشعب العراقي".