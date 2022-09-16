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خطيب جمعة طهران: "إيران والعراق لا يمكن الفراق" مفردة سياسية جديدة دخلت الأعماق

Category: سیاسة

Date: 2022-09-16T13:02:15+0000
خطيب جمعة طهران: "إيران والعراق لا يمكن الفراق" مفردة سياسية جديدة دخلت الأعماق

شفق نيوز/ أشاد خطيب جمعة طهران المؤقت محمد حسن أبو ترابي، بالشعب العراقي الذي أثار إعجاب العالم من خلال استضافته لملايين البشر من جميع اصقاع الارض والكرم والسخاء وحسن الضيافة التي سجلها في ملفه المشرق، في إشارة إلى زيارة أربعينية الإمام الحسين.

كما أشار أبو ترابي الى الشعار الذي وصفه بالخالد الذي رفعه زوار الإمام الحسين في مسيرة الاربعين وهو "ایران والعراق لایمکن الفراق".

وقال خطيب جمعة طهران المؤقت، إن "هذا الشعار يعزز الاواصر بين الامة الاسلامية وأصبح مفردة سياسية جديدة دخلت الى اعماق قلوب المسلمين في شتى أرجاء العالم".

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