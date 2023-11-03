خطيب جمعة طهران: الهجمات المتتالية لفصائل المقاومة في العراق تستحق الثناء

شفق نيوز/ أشاد خطيب جمعة طهران حجة الإسلام كاظم صديقي، بالهجمات التي تشنها الفصائل العراقية المسلحة على القواعد العسكرية التي تتمركز بها قوات التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا والعراق، واصفاً دعم الشعب العراقي لقطاع غزة بأنه "علامة غضب الله على الأعداء".

وقال حجة الاسلام صديقي من على منبر صلاة الجمعة في طهران، إن "العراق البطل ومجموعات الكتائب والحشد الشعبي هم شعلة غضب الله لتدمير إسرائيل"، مضيفا أن "هذه الهجمات المتتالية لفصائل المقاومة في العراق تستحق الثناء".