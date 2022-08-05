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خطيب جمعة ساحة الاحتفالات يهاجم بشدة الطبقة السياسية الشيعية ويؤيد حل البرلمان

Category: سیاسة

Date: 2022-08-05T09:20:44+0000
خطيب جمعة ساحة الاحتفالات يهاجم بشدة الطبقة السياسية الشيعية ويؤيد حل البرلمان

شفق نيوز/ وجه إمام وخطيب جمعة ساحة احتفالات في بغداد للتيار الصدري مهند الموسوي، الطبقة السياسية الشيعية في العراق جراء تردي الواقع الخدمي والمعيشي في البلاد، مؤيدا في الوقت ذاته حل مجلس النواب والذهاب إلى إجراء انتخابات مبكرة.

وقال الموسوي في الخطبة التي تابعتها وكالة شفق نيوز، إن العراق أصبح أسير الفساد والفاسدين، ويتصدر قوائم الفساد في العالم بسبب سياسات الحكومات المتعاقبة والمحاصصة والتقاسم وتردي الخدمات والصحة والتعليم والأمن وغيرها، ووصلت أعداد جدا كبيرة من الشعب العراقي إلى ما دون خط الفقر.

تتمة..

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