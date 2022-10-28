خطيب جمعة النجف يؤشر 4 نقاط قوة لحكومة السوداني: لا عذر لها أمام الشعب

شفق نيوز/ قال امام جمعة النجف صدرالدين القبانجي، ان الحكومة الجديدة التي يرأسها محمد شيّاع السوداني تتمتع بنقاط قوة كثيرة تجعلها امام مسؤولية تحقيق مطالب الشعب العراقي.

وأضاف القبانجي وهو قيادي في المجلس الإسلامي الأعلى المنضوي في الإطار التنسيقي، ان العراق اليوم اصبح مكتمل الحكومة ونشهد استقرارا حكوميا بعد حالة من الفوضى والتهديدات.

كما أشار إلى ان هذه الحكومة تمتلك اربع نقاط قوة اولها قبول المجتمع الدولي بمعنى ليس لدينا تقاطعات دولية، والثانية الاغلبية البرلمانية المريحة، والثالثة الاستقرار السياسي والشعبي، ورابعا الوفرة المالية، مشددا ان وهذا يعني ان على الحكومة ان تعمل بجد وتقدم الخدمات. ومقابل هذه النقاط الشعب ينتظر الانجازات.

وفي السياق ذاته قال القبانجي، إن الشعب لديه مطالب كثيرة و اول مطلب هو توفير قطع الاراضي للشباب المقبلين على الزواج والذين لا يملكون قطع الارضي وتقديم تسهيلات لبنائها، والمطلب الثاني توفير فرص العمل للشباب وهناك حلول كثيرة كتشغيل المعامل ودعم القطاع الزراعي مثلا وفتح باب الاستثمار امام الشركات الاجنبية.

وتابع بالقول إنه "لا عذر امام الحكومة اذا لم تنجز مطالب الشعب وتقديم الخدمات له".

وصوت مجلس النواب العراقي، يوم الخميس 27 من شهر كانون الأول/أكتوبر الجاري، على الكابينة الوزارية لرئيس الوزراء الجديد محمد شياع السوداني، وذلك بعد أن صوت بالأغلبية المطلقة على برنامجه الوزاري.