خطيب جمعة النجف يطالب بمتابعة باقي ملفات الفساد وموقف قضائي "صارم" و"إنعاش الفقراء"

شفق نيوز- النجف

طالب إمام وخطيب خطبة الجمعة في النجف، صدر الدين القبانجي، يوم الجمعة، بمتابعة باقي ملفات الفساد ضمن "حملة الفجر" وموقف قضائي "صارم" من الفاسدين و"إنعاش الفقراء"، فيما شدد على ضرورة حماية "الشيعة" في سوريا.

ودعا القبانجي في خطبة الجمعة في النجف التي تابعتها وكالة شفق نيوز، العشائر العراقية إلى مشاركة واسعة في تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، الذي سيتم تشييعه في العراق في الثامن من الشهر الجاري.

وفي الشأن الداخلي، أشاد خطيب النجف بـ"حملة الفجر واكتشاف وملاحقة ملفات الفساد القرنية، والتي تعادل ميزانية الدولة كاملة واعتقال أصحابها وبخصوص هذه الحملة نعتقد أنها خطوة بالاتجاه الصحيح".

وأضاف: "الجميع يقف بانتظار أمور ثلاثة: أولاً متابعة باقي الملفات، وثانياً موقف القضاء الصارم، والثالث إنعاش الفقراء وبناء المستشفيات والمدارس واستكمال البنية التحتية بهذه المليارات المسروقة التي تعود إلى الشعب".

وفي الشأن الدولي، طالب القبانجي بـ"حماية الشيعة في سوريا، فهناك أنباء تتحدث عن تعرضهم لعدوان طائفي إرهابي وبمرأى ومسمع من النظام الحاكم".