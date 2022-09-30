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خطيب جمعة النجف يدعو التيار الصدري للانضمام في تشكيل الحكومة "لإنقاذ العراق"

Category: سیاسة

Date: 2022-09-30T11:13:05+0000
خطيب جمعة النجف يدعو التيار الصدري للانضمام في تشكيل الحكومة "لإنقاذ العراق"

شفق نيوز/ دعا امام جمعة النجف صدرالدين القبانجي، يوم الجمعة، التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدري للانضمام لمشروع تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة من اجل "انقاذ العراق".

وقال القبانجي في خطبة صلاة الجمعة ان تشكيل تحالف الدولة والمصادقة على رئيس مجلس النواب وانتخاب نائبا أول له هي خطوات نحو الأمام، عادا انعقاد مجلس النواب في ظروف صعبة بالنجاح الكبير.

وتابع بالقول: اثبت الشعب العراقي انه قادر على عبور الازمات وفك الاختناقات، مضيفا أن "شعارنا هو العراق لجميع العراقيين، ومن هذا المنطلق نجحنا تقديم صورة عكسية لما كان يروج بعدم قدرتنا في تشكيل الحكومة".

وزاد القبانجي وهو قيادي في المجلس الأعلى الإسلامي في العراق بالقول، إن "ما تحقق من نجاحات في تشكيل الحكومة كانت ببركة الامام الحسين وزيارة الأربعين وتدخل يد الغيب".

وفي السياق ذاته دعا الكورد الى حسم موقفهم تجاه مرشحهم لرئاسة الجمهورية. فيما دعا التيار الصدري للانضمام لما وصفه بالجهد المبارك لانقاذ العراق وتشكيل الحكومة.

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