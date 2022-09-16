خطيب جمعة النجف للصدر: الإصلاح يجب أن يكون عبر تشكيل الحكومة العراقية

شفق نيوز/ قال امام جمعة النجف صدر الدين القبانجي، يوم الجمعة، ان طريق الاصلاح يجب ان يتم عبر تشكيل حكومة "قوية نزيهة كفوءة".

وشدد القبانجي وهو قيادي في المجلس الأعلى الإسلامي العراقي في خطبة صلاة الجمعة على ان، يعقد مجلس النواب باسرع وقت جلسة لاتمام تشكيل الحكومة بعد ان اصدرت المحكمة الاتحادية قرارها بعدم امكانية حل مجلس النواب، كاشفا عن استعدادات جيدة لعقد جلسات المجلس بعد زيارة الاربعين.

فيما دعا الى ضرورة ان يشترك في تشكيل الحكومة جميع اطياف وطوائف الشعب العراقي، قائلا: ان العراق لكل العراقيين.

وتابع القبانجي ان، طريق الاصلاح يجب ان يكون عبر تشكيل حكومة قوية نزيهة وكفوءة وعن طريق الحضور في الساحة السياسية وليس الانسحاب منها .

ومنذ إعلان نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت العام الماضي في العراق رفع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر شعار الإصلاح في العملية السياسية وعمل عليه من خلال محاولته تشكيل حكومة أغلبية سياسية إلا أن محاولاته باءت بالفشل واضطر إلى الإنسحاب من العملية برمتها.