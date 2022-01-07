خطيب جمعة النجف: سنخرج من أزمة تشكيل الحكومة برعاية صاحب الزمان

شفق نيوز/ دعا امام وخطيب جمعة النجف صدر الدين القبانجي، الكتل السياسية الى توحيد موقفها للإسراع في تشكيل الحكومة العراقية المقبلة.

وقال القبانجي في خطبة صلاة الجمعة إن "الحوارات بين الكتل السياسية الشيعية مستمرة" معبرا عن أمله بتوحيد الموقف.

واضاف أن "العالم ينظر وينتظر مخرجات الحوارات وكيف ستتشكل الحكومة"، مردفا بالقول "سنخرج من هذه الازمة برعاية صاحب العصر والزمان".

و"صاحب الزمان" مصطلح يطلقه الشيعة الإمامية على الإمام الـ12 لديهم محمد بن الحسن العسكري، والذين يعتقدون أنه مهدي آخر الزمان الذي غاب عن الأنظار منذ أكثر من ألف سنة، وهو الذي بشر به نبي الإسلام محمد بن عبدالله، وانه "يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً" عند ظهوره.