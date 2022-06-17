خطيب جمعة النجف: العراق يقترب من تشكيل الحكومة وعبور الانسداد السياسي

شفق نيوز/ رأى إمام وخطيب جمعة النجف صدرالدين القبانجي ان العراق بات قريبا من تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة، وعبور الانسداد السياسي التي تشهدها البلاد منذ اجراء الانتخابات التشريعية المبكرة في العام 2021.

وتطرق القبانجي في خطبته إلى مجموعة من النقاط، قال إنها من "أولويات تشكيل الحكومة وهي ان تكون حكومة مشاركة الجميع ومن دون اقصاء، وحكومة تعتمد على الكفاءات قبل المحسوبيات، وبعيدة عن الانتماءات الخارجية وتعمل على مصالح الوطن والشعب قبل الآخرين".

وفي محور آخر من الخطبة حذر القبانجي من استغلال التظاهرات المطلبية سياسيا والتي تشهدها عدد من المحافظات للمطالبة بحقوق المحاضرين والخريجين والمطالبة بتوفير الماء.