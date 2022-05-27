خطيب جمعة النجف: التقارب الكوردي الكوردي سينعكس ايجابا على تشكيل الحكومة

شفق نيوز/ رحب امام جمعة النجف صدرالدين القبانجي، بالتقارب الكوردي الكوردي، معتبراً أنه سينعكس إيجاباً على تشكيل الحكومة العراقية المقبلة.

وقال في خطبة صلاة الجمعة، ان "هذا التقارب سينعكس ايجابا على تشكيل الحكومة". واضاف أن "كل من يراهن على فشل العراق فهو مخطئ لاننا نعتقد ان صاحب الزمان ينظر الينا وهو يتدخل لحل مشكلاتنا"، في إشارة إلى الإمام المهدي الذي يعتقد الشيعة انه غائب عن الأنظار وسيظهر في آخر الزمان ويملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً.

وزار رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني السليمانية قبل أيام عدة والتقى قيادات الاحزاب هناك ومن ضمنهم الاتحاد الوطني لبحث الأزمات السياسية والخلافات.

واعتبر الاتحاد الوطني "زيارة بارزاني إلى السليمانية، مباركة لتوحيد الصف الكوردي وحل المشكلات السياسية وتشكيل الحكومة المقبلة"، مؤكداً أن "الزيارة مثلت فرحة للعراقيين وانتصاراً للقوى الكوردية للخروج من الانسداد والإسراع في اختيار رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء الاتحادي".

وحول تعرضات داعش على قرية البشير شرقي محافظة صلاح الدين، طالب خطيب جمعة النجف الحكومة والقوات الامنية بتكثيف الجهد الاستخباري واتخاذ التدابير قبل وقوع الحدث. معتبرا ان اهالي تلك المنطقة تعرضوا للظلم بشكل مضاعف فقد تعرضوا لظلم صدام ولظلم داعش، فقط لانهم اتباع اهل البيت.

وحول الاعتداء الذي تعرض له طلاب عراقيون في الاردن دعا القبانجي الى تشكيل لجنة تحقيقية وكشف تفاصيل الحادث لان العراقي والسيادة العراقية محترمة ، مطالبا الحكومة الاردنية والعراقية بمتابعة ذلك وقال: لن نسكت عن ظلامة شعبنا في اي مكان.