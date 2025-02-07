خطيب جامع أبي حنيفة يندد بالامر الولائي بشأن العفو العام: هذا ولاء للشيطان

شفق نيوز/ دعا خطيب وإمام جامع أبي حنيفة في منطقة الأعظمية ببغداد عبد الستار عبد الجبار، اليوم الجمعة، الحكومة العراقية بالمضي في تنفيذ قانون العفو العام، واصفاً القرار الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في البلاد) بإيقافه بأنه "ولاء للشيطان".

وقال عبد الجبار في خطبة صلاة الجمعة، "أدعو الحكومة العراقية الى تفعيل قانون العفو العام"، متسائلا "لماذا صدّرتم القانون كي تتوقفوا بعد ذلك؟ عندما شمّ الامهات نسيم لاقيا أولادهم وشمّ المظلومون نسيم الحرية نقول لهم: نتوقف الآن بقرار ولائي أي ولائي؟ هذا ولاء للشيطان".

وأضاف أنه "نطالب الدولة والبرلمان وعلى لسان العديد من أبناء المحافظات بتشريع مدونة الأحوال الشخصية السُنية لتنظيم هذا الأمر"، على غرار تعديل قانون الأحوال الشخصية من قبل الشيعة.

وتابع عبد الجبار القول، إنه "من اجل صون الوحدة الوطنية لابد من تفعيل هذه المدونة"، هذا وسبق أن ظهرت دعوات قبل أشهر من قبل خطباء سنة في العراق لإقرار هذا المدونة.

هذا وشرعت المحاكم في محافظات العراق اعتبارا من يوم امس الخميس بتنفيذ تعديل قانون العفو العام على وفق نصوصه والتعليمات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص رغم اعتراض المحكمة الاتحادية العليا اعلى سلطة قضائية في البلاد.

وأصدرت المحكمة الاتحادية يوم الثلاثاء الماضي، أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة، الأحوال الشخصية، العفو العام، العقارات المقرة من مجلس النواب إلا أن هذا الأمر جوبه بالرفض الواسع من قبل قوى سياسية سنية، وأخرى كوردية بنحو أقل.

وشهدت جلسة مجلس النواب العراقي في 21 كانون الثاني الماضي، تمرير "قوانين جدلية" تشمل تعديل قانون العفو العام، وتعديل قانون الأحوال الشخصية، وقانون إعادة العقارات لأصحابها في كركوك.

وشهدت الجلسة أيضاً جمع تواقيع لإقالة رئيس المجلس محمود المشهداني، احتجاجاً على آلية التصويت التي اعتبرها بعض النواب مخالفة للإجراءات الدستورية.