خطيب جامع أبي حنيفة يفتي بحرمة بيع بطاقة الناخب: من يقم بذلك فهو خائن لله والوطن

شفق نيوز- بغداد/أربيل

افتى خطيب وإمام جامع أبي حنيفة عبد الوهاب السامرائي، اليوم الجمعة، بحرمة بيع بطاقة الناخب، داعيا السلطات الامنية الى مكافحة ظاهرة برزت مؤخرا في العاصمة بغداد والمتمثلة برهن تلك البطاقات مقابل أموال.

وقال السامرائي في خطبة صلاة الجمعة في مدينة الاعظمية ببغداد، إنه "في هذه الأيام وكما في كل انتخابات تبدأ بورصة بيع وشراء بطاقات الناخبين"، مردفا بالقول "الآن ظهرت فكرة أخرى وهي رهن البطاقات".

وأضاف أنه "ظهرت في مدينة بغداد ظاهرة جديدة يتبناها بعض ابنائها الغرباء من مدن اخرى ومناطق شراء بطاقات الناس، وهذا الأمر بات معروفا".

وتابع السامرائي قائلا "نحن نحذر من هذه الظاهرة، والجهات الامنية رصدت خيطوا لها ولبعض التحركات في هذا الصدد"، مشددا على أنه "ينبغي متابعة أولئك الذين يشترون بطاقة الناخب ايا كان الطرف الذي يعملون له".

ولفت إمام وخطيب جامع أبي حنيفة إلى أن "بيع البطاقة محرم شرعا، ومن يقم بذلك فهو خائن لله والوطن".

هذا ومن المقرر أن تجرى الانتخابات التشريعية بالعراق في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، وسط استعدادات كبيرة بدأت بها المفوضية، حيث أتمت عملية تسجيل الكيانات السياسية، وما تزال بعملية تحديث بيانات المواطنين.