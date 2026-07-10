خطيب جامع أبي حنيفة يدعو لمعركة حاسمة ضد الفاسدين: المقبوض عليهم ليسوا كل الخونة

دعا إمام وخطيب جامع أبي حنيفة النعمان، عبد الستار عبد الجبار، اليوم الجمعة، أركان الدولة والرئاسات الثلاث والقيادات الأمنية والعسكرية كافة إلى العمل على "إعادة الوضع الرشيد" في البلاد، حاثاً إياهم على خوض معركة حاسمة لمحاربة الفساد وخيانة الأمانة العامة.

وقال عبد الجبار خلال خطبة الجمعة، إن "عمليات إلقاء القبض الأخيرة غير كافية، كون جميع العراقيين يعلمون أن خونة الأمانة أكثر بكثير ممن جُرجروا إلى التحقيق"، مشيراً إلى أن "الحكومة تشخّصهم جيداً، ولا عذر لأي مسؤول في ترك هذا الملف وهو قادر على إحداث تغيير في محاربة الفساد المالي والإداري".

وأكد خطيب الجامع، أن "التستر على الفاسدين يمثل جريمة أخرى بحق البلاد"، مضيفاً، أنه "يجب الدخول في معركة حقيقية مع هؤلاء، ولا أعتقد أنهم سيتوبون في القريب العاجل أو يعيدون الأموال المسروقة بعد أن ذاقوا لذة التنعم وحياة الرفاهية على حساب الشعب".