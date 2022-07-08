سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

خطيب النجف: العراق تعرض لحرب نفسية بنشر ثقافة أن الشيعة لا قدرة لهم على الحكم

Category: سیاسة

Date: 2022-07-08T11:30:54+0000
خطيب النجف: العراق تعرض لحرب نفسية بنشر ثقافة أن الشيعة لا قدرة لهم على الحكم

شفق نيوز/ رأى إمام جمعة النجف صدر الدين القبانجي، أن العراق تعرض إلى حرب نفسية بواسطة نشر ثقافة أن "الشيعة لا قدرة لهم على الحكم" في البلاد.

وقال القبانجي في خطبة صلاة الجمعة، ان العراق تعرض الى حرب نفسية (..) بنشر ثقافة أن الشيعة لا قدرة لهم على الحكم بغية خداع الشعب وتعرضنا الى خدعة أُخرى وهي ثقافة مالنا والدخول بين السلاطين من أجل أن ننسحب من الساحة".

وأضاف "اننا لم ننجر وراء هذه الحرب بوجود المرجعية التي صححت المسار".

يشار إلى أن الشيعة هم من المكونات الثلاثة الرئيسية في العراق بعد الكورد والسنة، ومسكت الأحزاب والقوى السياسية الشيعية بزمام الحكم في البلاد بعد سقوط نظام صدام حسين على يد الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها.

related

تحالف القوى السنية: غير طامعين بمنصب رئيس وزراء العراق

Date: 2019-12-04 08:14:55
تحالف القوى السنية: غير طامعين بمنصب رئيس وزراء العراق

تعيين مسؤول في جهاز المخابرات العراقية بمنصب نائب رئيس هيئة المنافذ الحدودية

Date: 2021-04-08 12:18:49
تعيين مسؤول في جهاز المخابرات العراقية بمنصب نائب رئيس هيئة المنافذ الحدودية

قبل انعقاد الجلسة الأولى .. أول انشقاق يضرب كتلة برلمانية (وثيقة)

Date: 2022-01-09 08:06:04
قبل انعقاد الجلسة الأولى .. أول انشقاق يضرب كتلة برلمانية (وثيقة)

النجيفي يحذر القوى السنية ويدعوها لملازمة الحياد بالتحالفات مع الشيعة

Date: 2022-01-30 10:44:07
النجيفي يحذر القوى السنية ويدعوها لملازمة الحياد بالتحالفات مع الشيعة

في أول لقاء يجمع الرئيسين العراقي والإيراني .. الجانبان يؤكدان على جملة من الأمور

Date: 2021-08-05 08:20:32
في أول لقاء يجمع الرئيسين العراقي والإيراني .. الجانبان يؤكدان على جملة من الأمور

وصول وزيري الخارجية الاردني والمصري إلى بغداد

Date: 2021-03-29 13:25:01
وصول وزيري الخارجية الاردني والمصري إلى بغداد

شفق نيوز تنشر نص قرار خروج العراق من الفصل السابع

Date: 2022-02-23 15:25:41
شفق نيوز تنشر نص قرار خروج العراق من الفصل السابع

وفد من الإطار برئاسة المالكي يبدأ جولة مباحثات مع قوى سياسية لايجاد مخرج لـ"الانسداد"

Date: 2022-04-02 18:24:51
وفد من الإطار برئاسة المالكي يبدأ جولة مباحثات مع قوى سياسية لايجاد مخرج لـ"الانسداد"