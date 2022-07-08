خطيب النجف: العراق تعرض لحرب نفسية بنشر ثقافة أن الشيعة لا قدرة لهم على الحكم

شفق نيوز/ رأى إمام جمعة النجف صدر الدين القبانجي، أن العراق تعرض إلى حرب نفسية بواسطة نشر ثقافة أن "الشيعة لا قدرة لهم على الحكم" في البلاد.

وقال القبانجي في خطبة صلاة الجمعة، ان العراق تعرض الى حرب نفسية (..) بنشر ثقافة أن الشيعة لا قدرة لهم على الحكم بغية خداع الشعب وتعرضنا الى خدعة أُخرى وهي ثقافة مالنا والدخول بين السلاطين من أجل أن ننسحب من الساحة".

وأضاف "اننا لم ننجر وراء هذه الحرب بوجود المرجعية التي صححت المسار".

يشار إلى أن الشيعة هم من المكونات الثلاثة الرئيسية في العراق بعد الكورد والسنة، ومسكت الأحزاب والقوى السياسية الشيعية بزمام الحكم في البلاد بعد سقوط نظام صدام حسين على يد الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها.