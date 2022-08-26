خطيب الصدريين ينصح القضاء: عليه أن يثبت انصافه واننا لن نترك حقاً ولو بعد حين

شفق نيوز/ أسدى خطيب وإمام جمعة المنطقة الخضراء للتيار الصدري مهند الموسوي، نصيحة إلى القضاء العراقي بضرورة إعادة الحقوق إلى الشعب، مجدداً تأكيده في الوقت ذاته على مضى مناصري التيار في اعتصاماتهم لحين "إزاحة الأحزاب الفاسدة".

وقال الموسوي في خطبة صلاة الجمعة من أمام البرلمان العراقي، إن "هذه الثورة سيُكتب لها النجاح و سترسم خارطة العراق الجديد الخالي من الأحزاب الفاسدة والتبعية"، مردفا بالقول ان "الفساد وصل الى حد لا يُحتمل والأحزاب الفاسدة لا يمكن إزاحتها إلا بالانتفاضة ضدها".

وأضاف "ليعلم الجميع أننا نهضنا من اجل الحقوق المسلوبة"، مؤكدا أن "الشعب يعاني من ضياع الحقوق وليس كلامي هذا استعطافا لنصرة وطلب لمعونة".

وزاد الموسوي بالقول "ليعلم الجميع أننا لا نطلب نصرا ولا عزة ولا قوة من غير الله ولا نستعين بالخارج"، مشددا "إننا لا نخشى أحداً والتاريخ يشهد لنا نحن أبناء الكفن الأبيض، ومقاتلة المحتل".

وتابع خطيب الصدريين في المنطقة الخضراء قائلا، "نحن ننتظر من القضاء أن يثبت انصافة ويعيد الحقوق الى الشعب"، مخاطباً القضاء بالقول، إن "الحكم بيدكم والقانون تحت سلطتكم والدستور تحت انظاركم خذوها نصيحة اننا في الدنيا لن نترك حقا ولو بعد حين".