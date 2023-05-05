خطيب الصدريين بالكوفة يحذر "الطبقة السياسية العليا" في العراق من "غضب" الصدر

شفق نيوز/ حذر خطيب مسجد الكوفة للتيار الصدري هادي الدنيناوي، يوم الجمعة، من أسماه الطبقة السياسية العليا في العراق من التمادي في خدمة "مصالحها الحزبية والفئوية والشخصية" على حساب الشعب.

وقال الدنيناوي في الخطبة المركزية للتيار الصدري بمسجد الكوفة، إن "الطبقة العُليا السياسية التهت بسنّ القوانين التي تخدم مصالحها الحزبية والفئوية والشخصية، ونحن نعتقد أن سبب هذا كله هو (سكون الحليم) وليس سكوته فَـ (آل الصدر) لا يسكتون واحذروا غضبة الحليم إذا غَضِب".