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"خطوات تشكيل الحكومة الجديدة" تتقدم مباحثات بارزاني والسفير البريطاني

Category: سیاسة

Date: 2022-10-17T10:51:27+0000
"خطوات تشكيل الحكومة الجديدة" تتقدم مباحثات بارزاني والسفير البريطاني

شفق نيوز/ اجتمع زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مسعود بارزاني، يوم الإثنين، مع السفير البريطاني في العراق مايك برايسن والقنصل البريطاني العام ديفيد هنت والوفد المرافق لهما.

وتباحث الطرفان آخر التطورات التي تشهدها الساحة السياسية العراقية بعد إنتخاب رئيس الجمهورية، بحسب بيان لمقر بارزاني.

وأكد الطرفان على حث الخطوات بشأن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة وفقاً للإستحقاقات الإنتخابية، وضرورة تطبيق البرنامج المتفق عليه مع جميع الأطراف المشاركة في العملية السياسية، ليكون هذا البرنامج بمثابة خارطة طريق ترسم مسار العملية السياسية في العراق والدفع بها نحو تحقيق الاستقرار.

و جرى تأكيد الأهتمام على دور المرأة وتمكينها ، وأن الحزب الديمقراطي الكردستاني كان سبّاقاً دائماً الى تقديم النساء الفاعلات واعطائهن دوراً مميزاً للإرتقاء بالمجتمع.

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