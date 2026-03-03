"خطر حقيقي يهدد العراق".. دعوات لجلسة نيابية طارئة

شفق نيوز- بغداد

حذرت النائب عن كتلة دولة القانون ابتسام الهلالي، اليوم الثلاثاء، من أن الوضعين الأمني والاقتصادي يشكلان خطراً حقيقياً على العراق، مطالبةً رئاسة مجلس النواب بتحديد موعد لعقد جلسة طارئة خلال الأسبوع الحالي.

وقالت الهلالي، لوكالة شفق نيوز، إن هناك حراكاً داخل البرلمان وجمع تواقيع ومطالبات بضرورة انعقاد جلسة لمناقشة الأوضاع الراهنة وتداعيات الحرب على العراق.

وأشارت إلى أن إغلاق مضيق هرمز تسبب بإيقاف الملاحة الدولية في الخليج ومنطقة الشرق الأوسط، ما أضر بالعراق وأدى إلى توقف صادرات النفط، مبينة أن البلاد تعتمد بشكل أساسي على البحر في تصدير النفط.

وأكدت وجود ضرورة لعقد جلسة لمجلس النواب واستضافة وزير النفط ورئيس شركة تسويق النفط "سومو" لبحث منافذ أخرى لتصدير النفط، محذّرةً من أن بقاء الوضع على حاله سيؤثر على الوضع الاقتصادي للبلاد.

وكانت رئاسة مجلس النواب العراقي قررت تأجيل جلسة المجلس المقررة يوم الأحد الماضي، إلى إشعار آخر، بعد تقديم تعازيها بمقتل المرشد علي خامنئي وعدد من القادة الإيرانيين، وتأكيدها موقف العراق الداعي إلى إيقاف الحرب والعودة إلى الحوار.

وفي هذا السياق، قال مصدر في رئاسة البرلمان لوكالة شفق نيوز إن اندلاع الحرب في المنطقة ومقتل المرشد الإيراني، إلى جانب خطورة الوضع في العراق ووجود احتجاجات قرب المنطقة الخضراء وإغلاقها لدواعٍ أمنية، دفعت إلى تأجيل انعقاد الجلسة.