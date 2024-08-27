خطر الإقالات يطرق باب حكومة المثنى ويدفع بكتلة جديدة داخل المجلس

شفق نيوز/ اعلنت ثلاث كتل في مجلس محافظة المثنى، فجر الأربعاء بالتوقيت المحلي، عن تشكيل كتلة سياسية داخل المجلس تهدف إلى "تقويم وتصويب عمل حكومة المحافظة".

وطبقا لوثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز، فإن "6 اعضاء ينتمون إلى كتل ابشر يا عراق، وائتلاف قوى الدولة، وحركة البشائر المنشقة عن دولة القانون شكلوا كتلة سياسية داخل مجلس محافظة المثنى المكون من 12 عضواً"، لافتا إلى ان "الكتلة الجديدة يتزعمها محافظ المثنى السابق، احمد منفي جودة".

واضافت الوثيقة، ان "تشكيل الكتلة يأتي في إطار تقويم وتصويب عمل الحكومة المحلية في المثنى، وتشخيص الأخطاء والسلبيات ورسم الخطوات العريضة للأداء بما يخدم ويرتقي بمستويات الأعمار والخدمات للمحافظة".

وطبقا لمصادر مطلعة داخل الكتلة الجديدة في مجلس المثنى، قالت لوكالة شفق نيوز، ان "الكتلة ستسعى لضم احد اعضاء الطرف الآخر، لترجيح كفتها خلال الفترة المقبلة، في حال قامت بعمليات استجواب لأي من مسؤولي السلطة المحلية في المثنى، سواء المحافظ مهند العتابي، او تطيح رئيس المجلس الحالي، احمد دريول".