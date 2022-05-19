خشان يرد على مها الدوري: كفاكم ترهيب الشعب بـ"السعلوة والطنطل" وحكايات العجائز

شفق نيوز/ رد النائب المستقل على النائب عن الكتلة الصدرية مها الدوري يوم الخميس، معتبرا أن تخويف الشعب العراقي بالمجاعة في حال عدم تمرير قانون الأمن الغذائي "أمر غير صحيح".

وقال خشان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "هذا الشعب المظلوم، يستحق في ادنى الحدود، أن نكون صادقين معه، لا أن نرهبه (بالسعلوة) و(الطنطل) ومخلوقات خرافية لا وجود لها في غير حكايا العجائز".

وتابع أنه "لا يليق بأي منا أن يدعي إن الشعب سيتعرض الى مجاعة إذا لم يمر قانون الأمن الغذائي، لأن ذلك غير صحيح، وهذا ما سبق وبينته على عدد من الفضائيات وفي منشورات سابقة، وقد أكدت المحكمة الاتحادية ذلك".

وتساءل خشان؛ "لست أدري لماذا تتعامل الكتلة الصدرية بانفعال واضطراب مع قرار المحكمة الاتحادية الغاء نص قانوني يتعارض مع الدستور، فإذا كان سبب ذلك هو حرص هذه الكتلة على أن توفر الغذاء وحاجات الناس الأساسية الأخرى، فأنا اطمئنهم إن كل ذلك يقع في حدود تصريف الأعمال اليومية".

وأشار إلى أن "المن والسلوى ليس من تصريف الأمور اليومية ويخرج نزولها من صلاحيات الحكومة، لأنه من صلاحيات السماء".

وهاجمت النائبة عن الكتلة الصدرية مها الدوري، في وقت سابق من اليوم الخميس، المحكمة الاتحادية بعد استجابتها لشكوى قانون الأمن الغذائي، مؤكدة "عدم السماح" للمحكمة بتجاهل صوت الشعب في البرلمان العراقي.

واشتعل الخلاف والجدل ولاسيما من التيار الصدري بعد قرار المحكمة الاتحادية الغاء قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي بعد شكوى قدمها النائب باسم خشان ورأت فيه المحكمة أن مشروع القانون ليس من صلاحية حكومة تصريف الأعمال، فيما قدمت اللجنة المالية النيابية مقترح قانون بذات التسمية يناقشه البرلمان لإقراره.