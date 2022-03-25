خشان يرد على الصدر: لن اخضع لكَصكَصوصة الحنانة

شفق نيوز/ قال النائب المستقل باسم خشان، يوم الجمعة، أنه لن يشارك بجلسة يوم غد السبت والخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، وذلك رداً على دعوة أطلقتها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وقال الصدر في منشور له، "فلتقف الموالاة والمعارضة يدا واحدة لبناء وطن حر مستقل ذي هيبة وسيادة وكرامة بلا إحتلال ولا تطبيع ولا إرهاب. فلا تستبدلوا جلسة البرلمان يوم السبت بمغنم أو مأدبة. فإنها وإن كانت (أدسم) إلا ان حضور الجلسة (أتم)".

وبهذا الخصوص قال خشان في بيان، "لم استبدل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الأولى التي حدد موعدها ضمن المدة الدستورية بالدسم، فحضرت وحضر جل النواب المستقلين، بينما غاب عنها كل النواب الصدريين بقرار من السيد مقتدى الصدر، لكنني لم أنسب إلى أي من الغائبين الخيانة، ولا الانغماس بالدسم، على الإطلاق لأن مقاطعة الجلسات من وسائل التعبير عن الرأي النيابي، وهذا رأيي الذي نشرته على صفحتي في مقالات سابقة".

واضاف "وأي شيء "أدسم" من مصلحة البلد ومن الاستحقاقات الدستورية دفع السيد مقتدى إلى منع نوابه من حضور جلسة الانتخاب الأولى، ليتفق رئيس المجلس ونائبيه (اعضاء التحالف الثلاثي) على خرق الدستور وفتح باب الترشح لمنصب الرئيس مرة أخرى خلافا للقانون وخلافا للدستور، وبطريقة مهينة لكل أعضاء مجلس النواب الذين ركنتهم هيأة الرئاسة على الرف وتصرفت وكأنها تحتكر قرارات المجلس؟"

وقال خشان "أنا شخصيا لن أحضر الى جلسة يوم السبت لأن المصلحة الأدسم بالنسبة إلي هي أن تتشكل حكومة نقودها نحن (المستقلين)، لأن هذا هو استحقاقنا واستحقاق الشعب، ولأني لا أرى في أية حكومة يقبل رئيسها وأعضاؤها أن يخضعوا لكَصكَصوصة الحنانة أو لأوامر الاحزاب الأخرى غير الفشل والبناء على ذات الأسس غير الديمقراطية التي بنيت عليها الحكومات السابقة، ولذا لن أقبل لنفسي أن أكون جسرا يؤدي الى هذه النتيجة الكارثية، فإذا تمكن الصدر وشركاؤه من عقد هذه الجلسة، وهذا ما قد تنزلق اليه الأمور بفعل "الدسم"، فإن مكاني ومكان بقية النواب المستقلين في المعارضة الإيجابية الفاعلة موجود".