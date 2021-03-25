خشان يتوعد محافظ المثنى: متورط بصرف 20 مليارا لمقاولين "نصّابين"

شفق نيوز/ توعد الناشط السياسي، باسم خشان، اليوم الخميس، بالرد على محافظ المثنى، أحمد منفي، على خلفية تصريحات تلفزيونية أطلقها ضده محافظ المثنى.

وقال خشان لوكالة شفق نيوز، أن "المحافظ منفي صعد من الموقف تجاهي خلال الفترة الأخيرة لرغبته بحرف مسار التظاهرات المطالبة بتغييره وجعلها على أنها شخصية بيني وبينه"، لافتا إلى أن "يملك ما يكفي من الأدلة التي تبطل كافة أقواله التي ادلى بها في تصريح تلفزيوني يوم أمس".

وبين، أن" قضية خروجي بالعفو العام نتيجة شكوى ضدي أقامها المحافظ، هي بالأساس دعوى وإخبار كاذب قام به منفي متهما اياي (برجمه بالحجارة) في إحدى التظاهرات التي هاجمه فيها المواطنين"، موضحا ان" الدعوى نقلت للنجف بعد حصولي على براءة من محكمة استئناف المثنى، حيث إن نقل الى النجف تطلب إعادة التحقيق فيها من جديد، الأمر الذي دفع المحافظ إلى تنازله عملاً بنصيحة أحد المحامين لغرض شمولها بالعفو، حتى لا يقال ان منفي خسر الدعوى مرتين أمام القضاء".

وأضاف خشان، ان "المحافظ متورط حاليا بصرف 20 مليار دينار عراقي لمقاولين نصابين في دائرة صحة المثنى، من أجل شراء أجهزة ومستلزمات طبية لا فائدة منها للدائرة ، فضلا عن أن أسعارها فاحشة ومبالغ فيها كثيرا".

وكان محافظ المثنى، أحمد منفي، شن هجوما حادا على الناشط باسم خشان وشقيقه يوم أمس في احد البرامج التلفزيونية، متهما اياهم بالفساد، مؤكدا أنه أقام شكوى ضد (خشان) وانتهت بشموله بقانون العفو العام، فيما اتهم شقيقه (حاكم خشان) قام بسرقة 180 مليون دينار من مجلس المحافظة والهرب إلى ألمانيا.