خشان يتهم النزاهة بـ"سرقة القرن": منحت إجازة للمحقق وأرسلته إلى تركيا

شفق نيوز/ اتهم النائب "المستقل" في البرلمان العراقي باسم خشان، يوم الأربعاء، هيئة النزاهة الاتحادية بالتورط في "سرقة القرن" التريليونية من أمانات الضرائب التي أشعلت الرأي العام مؤخراً وأثارت جدلاً واسعاً في حيثياتها.

وقال خشان، في تدوينة له على موقع فيسبوك، إن "بشير الموظف في هيئة النزاهة، الذي أجرى التحري على صكوك صرف الأمانات، منحته الهيئة إجازة لأربع سنوات، وغادر إلى تركيا، وكذلك حصلت زوجته على إجازة وغادرت العراق".

وأضاف: "معلوماتي تشير إلى أنه (بشير) باع البيت الذي يملكه، ولن يعود إلى العراق".

وتابع خشان: "في ضوء هذا الهروب من العراق، كتاب مدير عام دائرة التحقيقات، كريم بدر الغزي، الذي وجهه إلى الهيئة العامة للضرائب وأطلق يدها، يثير ألف علامة استفهام واستغراب".

يشار إلى أن شهر تشرين الاول/ اكتوبر الجاري، شهد الكشف عن عملية اختلاس ضخمة لأموال الامانات في الهيئة العامة للضريبة لمبلغ 3.7 تريليون دينار عراقي، ووفقاً لهيئة النزاهة فإن القضية ما زالت قيد التحقيق للتوصل إلى جميع المتورطين بها، كما صدرت أوامر قبض قضائية بحق عدد من أطراف القضية أبرزهم مدير شركة المبدعون نور زهير المظفر.