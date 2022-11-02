سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

خشان يتهم النزاهة بـ"سرقة القرن": منحت إجازة للمحقق وأرسلته إلى تركيا

Category: سیاسة

Date: 2022-11-02T06:26:26+0000
خشان يتهم النزاهة بـ"سرقة القرن": منحت إجازة للمحقق وأرسلته إلى تركيا

شفق نيوز/ اتهم النائب "المستقل" في البرلمان العراقي باسم خشان، يوم الأربعاء، هيئة النزاهة الاتحادية بالتورط في "سرقة القرن" التريليونية من أمانات الضرائب التي أشعلت الرأي العام مؤخراً وأثارت جدلاً واسعاً في حيثياتها.

وقال خشان، في تدوينة له على موقع فيسبوك، إن "بشير الموظف في هيئة النزاهة، الذي أجرى التحري على صكوك صرف الأمانات، منحته الهيئة إجازة لأربع سنوات، وغادر إلى تركيا، وكذلك حصلت زوجته على إجازة وغادرت العراق".

وأضاف: "معلوماتي تشير إلى أنه (بشير) باع البيت الذي يملكه، ولن يعود إلى العراق".

وتابع خشان: "في ضوء هذا الهروب من العراق، كتاب مدير عام دائرة التحقيقات، كريم بدر الغزي، الذي وجهه إلى الهيئة العامة للضرائب وأطلق يدها، يثير ألف علامة استفهام واستغراب".

يشار إلى أن شهر تشرين الاول/ اكتوبر الجاري، شهد الكشف عن عملية اختلاس ضخمة لأموال الامانات في الهيئة العامة للضريبة لمبلغ 3.7 تريليون دينار عراقي، ووفقاً لهيئة النزاهة فإن القضية ما زالت قيد التحقيق للتوصل إلى جميع المتورطين بها، كما صدرت أوامر قبض قضائية بحق عدد من أطراف القضية أبرزهم مدير شركة المبدعون نور زهير المظفر.

related

بينهم برلماني ومحافظ ورئيس جامعة.. أوامر قبض واستقدام جديدة في العراق

Date: 2021-06-07 08:23:12
بينهم برلماني ومحافظ ورئيس جامعة.. أوامر قبض واستقدام جديدة في العراق

نائب: نزاهة ديالى تعتمد "الازدواجية" في التعامل مع قضايا الفساد

Date: 2022-04-21 08:02:27
نائب: نزاهة ديالى تعتمد "الازدواجية" في التعامل مع قضايا الفساد

النزاهة تعلن منع هدر قرابة مليار دولار وصدور 34 امر استقدام وتوقيف وقبض بحق وزراء

Date: 2019-08-05 09:39:49
النزاهة تعلن منع هدر قرابة مليار دولار وصدور 34 امر استقدام وتوقيف وقبض بحق وزراء

امتداد تعد قرار الحلبوسي بشأن خشان "تعسفياً وشرعنة لتكميم الأفواه"

Date: 2022-05-11 18:45:57
امتداد تعد قرار الحلبوسي بشأن خشان "تعسفياً وشرعنة لتكميم الأفواه"

البرلمان العراقي يعدُّ تقريراً بشأن "سرقة القرن" ويحذر من خروج المتهمين بكفالة

Date: 2022-10-19 11:42:46
البرلمان العراقي يعدُّ تقريراً بشأن "سرقة القرن" ويحذر من خروج المتهمين بكفالة

حبس شديد لبرلمانية عراقية بسبب شراء مقعد نيابي بربع مليون دولار

Date: 2019-12-30 12:55:29
حبس شديد لبرلمانية عراقية بسبب شراء مقعد نيابي بربع مليون دولار

القضاء يستقدم برلمانياً عراقياً بقضية اختلاس 400 مليون دينار رواتب

Date: 2021-06-30 07:37:12
القضاء يستقدم برلمانياً عراقياً بقضية اختلاس 400 مليون دينار رواتب

النزاهة: الحكم حضورياً بإدانة نائب من الدورة السابقة

Date: 2022-04-27 06:47:26
النزاهة: الحكم حضورياً بإدانة نائب من الدورة السابقة