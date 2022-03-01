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خشان: الاتحادية الغت الترشيحات السابقة لمنصب رئيس الجمهورية ومنحت البرلمان الحق بفتح الباب من جديد

Category: سیاسة

Date: 2022-03-01T11:39:26+0000
خشان: الاتحادية الغت الترشيحات السابقة لمنصب رئيس الجمهورية ومنحت البرلمان الحق بفتح الباب من جديد

شفق نيوز/ اكد النائب المستقل باسم خشان يوم الثلاثاء، ان قرار المحكمة الاتحادية الغى كل إجراءات الترشيح السابقة، مشيرا إلى امكانية عقد جلسة خاصة بالبرلمان لتمرير قرار فتح باب الترشيح من جديد.

وقال خشان لوكالة شفق نيوز؛ ان "قرارات المحكمة بعدم دستورية إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية، وتنويهها بإعادة فتح باب الترشيح يجوز بقرار من مجلس النواب وليس من رئاسة المجلس، وهذا يعني أن البرلمان وبعد اتفاق جميع الأطراف سيحدد جلسة خاصة بذلك كون كل اجراءات الترشيح السابقة تعد ملغاة بعد قرار المحكمة الاتحادية"

واضاف انه "اذا ما تم تحديد جلسة بذلك فإنها ستمر دون اعتراض او تعطيل".

وقضت المحكمة الاتحادية العليا في وقت سابق من يوم الثلاثاء، بعدم دستورية فتح الترشح لمنصب رئيس الجمهورية مرة ثانية من قبل مجلس النواب.

وقالت المحكمة الاتحادية العليا في نص قرارها؛ إنه لا يوجد نص دستوري او قانوني يمنح رئاسة مجلس النواب صلاحية اعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

وبينت أنه يجوز اعادة فتح باب الترشيح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية لكن بقرار من مجلس النواب وليس من رئاسة المجلس.

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