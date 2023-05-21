آخر تفاصيل الموازنة على طاولة السوداني والعامري

شفق نيوز/ التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، رئيس ائتلاف الفتح هادي العامري.

وبحسب بيان صدر عن مكتب السوداني، ورد الى وكالة شفق نيوز، فقد جرى خلال اللقاء البحث في أهمّ القضايا والملفات الوطنية، ومسارات عمل الأجهزة التنفيذية وفق البرنامج الحكومي، والتقدّم الحاصل في خطوات التنفيذ.

كما شهد اللقاء التباحث في آخر تفاصيل مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية المعروض أمام مجلس النواب، وتكييفه في سبيل إقراره والشروع بتنفيذ ما جاء في القانون من برامج خدمية وتنموية تخصُّ احتياجات المواطنين وأولويات الخدمات والاقتصاد.