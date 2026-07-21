خروقات بمليارات الدنانير واستثناءات بلا جدوى.. شفق نيوز تنشر فحوى تقرير ديوان الرقابة المالية

شفق نيوز- بغداد

كشفت وثائق صادرة عن ديوان الرقابة المالية الاتحادي، عن جملة من المخالفات والخروقات الجسيمة والهدر في المال العام، شملت قطاعات الدفاع والتجارة والطاقة والتعاقدات الحكومية، فضلاً عن تجاوزات في الامتيازات المالية وتلكؤ في حسم قضايا الفساد.

وباشر مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي لعام 2025 بشأن مساهمة الديوان في ردع ومكافحة الفساد، بحضور رئيس الديوان والوفد المرافق له.

ووفقاً للوثائق التي تنشرها وكالة شفق نيوز، فقد تضمن التقرير ملاحظات على أداء ديوان الرقابة المالية، إلى جانب مؤشرات على مخالفات في عدد من المؤسسات والقطاعات الخاضعة لرقابته.

وسجل التقرير تأخر الديوان في إرسال تقريره السنوي ضمن المدة المحددة في المادة (28/أولاً/أ) من قانون ديوان الرقابة المالية رقم (31) لسنة 2011، البالغة (120) يوماً.

كما أشار إلى عدم تفعيل الديوان بعض صلاحياته المنصوص عليها في القانون، ولا سيما المادة (14)، التي تخوله طلب إجراء التحقيق من هيئة النزاهة الاتحادية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفات وآثارها، ومن بينها عدم مخاطبة الهيئة للتحقيق في إرساء عقود حكومية من دون التحقق من خطابات الضمان، ضمن محور التعاقدات الحكومية.

وأضاف التقرير أن الديوان لم يفعل كذلك ما نصت عليه المادة (15) من القانون، التي تخوله مطالبة الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة بإحالة الموظف المسؤول عن المخالفة إلى التحقيق، أو سحب يده، أو إقامة دعوى مدنية أو تضمينه الأضرار الناجمة عن المخالفة.

وفي محور الدفاع، رصد التقرير قيام وزارة الدفاع ببيع مواد السكراب بصورة مباشرة من دون مزايدة علنية، خلافاً لقانون بيع وإيجار أموال الدولة، مبيناً أن سعر بيع السكراب في موقعي التاجي وبلد بلغ 200 ألف دينار للطن، في حين بيع سكراب نادي الضباط بالمزايدة العلنية بسعر 630 ألف دينار للطن.

أما في محور التجارة، فأشار التقرير إلى احتكار التعاقد مع شركة واحدة من القطاع الخاص لتجهيز مفردات البطاقة التموينية، خلافاً لأحكام المادة (10) من قانون المنافسة ومنع الاحتكار، فضلاً عن منح مكافآت لموظفي الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية من مبالغ تأمينات تنفيذ عقد السلة الغذائية، في مخالفة لأحكام تنفيذ العقود الحكومية.