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"أختام وتوقيعات وتضارب صلاحيات".. محافظ صلاح الدين المقال يعاود عمله والجديد يرد بـ"قوة"

Category: سیاسة

Date: 2022-05-30T14:05:54+0000
"أختام وتوقيعات وتضارب صلاحيات".. محافظ صلاح الدين المقال يعاود عمله والجديد يرد بـ"قوة"

شفق نيوز/ أصدر محافظ صلاح الدين "المقال" عمار جبر خليل، اليوم الاثنين، وثيقة رسمية تضمنت إعادة تنصيبه محافظاً رغم اقالته من قبل البرلمان العراقي، فيما ردّ المحافظ الجديد وكالة إسماعيل خضير هلوب بمنع التعامل مع "المقال" واجراء تغييرات إدارية أهمها تغيير مدير مكتبه.

وبحسب وثيقة موقعة بخط يده وبأختام المحافظة تحصلت عليها وكالة شفق نيوز، قرر المحافظ المقال عمار جبر خليل "إنهاء تكليف عمار حكمت نائب المحافظ الفني من مهام محافظ صلاح الدين وكالة"، مبيناً "أنه (عمار جبر خليل) سيباشر بمهامه محافظاً لصلاح الدين".

وكان خليل قرر قبل سفره الى بريطانيا قبل أيام تكليف (عمار حكمت البلداوي) بإدارة مهام المحافظ وكالة لحين عودته من السفر.

من جانبه أصدر المحافظ الجديد لصلاح الدين إسماعيل خضير هلوب (الذي جاء محافظاً بقرار من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي) قرارات إدارية جديدة يوم امس واليوم أيضاً.

وبحسب وثائق تحصلت عليها شفق نيوز، فقد أصدر هلوب يوم أمس امرين اداريين الأول وجهه الى مكاتب واقسام المحافظة والوحدات الإدارية والدوائر كافة في محافظة صلاح الدين تضمن عدم التعامل مع المحافظ المقال (عمار جبر خليل) لكون المحافظ وكالة بموجب القانون هو (إسماعيل خضير هلوب)"، مبيناً أن هذا القرار "جاء استناداً الى كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء وتحديداً الدائرة القانونية في الأمانة".

وفي الوثيقة الثانية أصدر هلوب أمراً إدارياً بـ"إعفاء مهند عبد العزيز من مهام مدير مكتب المحافظ واعادته الى جامعة تكريت مع تسليم ما بذمته من أموال الدولة خلال (48) ساعة وبخلافه يتحمل التبعات القانونية، على ان يكلف علي غسان نعمان بمهام مدير المكتب".

وفي وثيقة جديدة صدرت اليوم، تحصلت عليها شفق نيوز، فقد أصدر هلوب أمراً ادارياً بـ"اعفاء نايف عبد الله من مهام مدير قسم إدارة الموارد البشرية في المحافظة وتكليف عماد محمد أحمد بهذه المهام".

وكان البرلمان العراقي قرر اقالة المحافظ السابق عمار جبر خليل بعد توجيه تهم بالفساد من لجان تحقيقية.

وشغل عمار خليل جبر المنصب منذ عام 2018 ضمن حزب الجماهير الذي انشق عنه خلال الانتخابات الماضية ملتحقا بتحالف تقدم بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

وادى النائب الأول الإداري لمحافظ صلاح الدين إسماعيل الهلوب في الخامس والعشرين من الشهر الحالي ، اليمين الدستوري محافظا بالوكالة بدلاً عن المحافظ المقال عمار جبر خليل، وفقا لقرار من الكاظمي.

وتولى الهلوب الذي ينتمي لحزب الجماهير الوطنية بزعامة احمد الجبوري (أبو مازن) المنصب وفقا للمواد الدستورية التي تنص على تولي النائب الأول منصب المحافظ في حال إعفائه او تركه المنصب.

وتخضع صلاحيات تنصيب واقالة المحافظين لمجالس المحافظات سابقا فيما حولت الصلاحيات الى رئيس الوزراء ولا يحق له تنفيذ الصلاحيات في ظل حكومة تصريف الاعمال الحالية.

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