خبير أمني بشأن حل الفصائل: الصدر والكتائب يناوران سياسياً

شفق نيوز/ اعتبر الخبير الأمني، العميد الركن المتقاعد، أعياد الطوفان، يوم الجمعة، بأن قرارات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وكتائب حزب الله بشأن حل الفصائل مجرد مناورة سياسية.

وذكر الطوفان، لوكالة شفق نيوز، ان "إقدام السيد مقتدى الصدر، وحزب الله على حل فرق أمنية تابعة لهما ما هي إلا لعبة سياسية"، مبينا ان "هذه الجهات استحدثت ألوية فرعية لها تناور بها الجهات الأخرى، وما تم حله اليوم هي ألوية فرعية، فيما لا تزال الأصلية تمسك زمام الأمور".

وتابع الطوفان، ان "مثل هكذا قرارات هي لذر الرماد في العيون، ومحاولة للحصول على مكاسب سياسية من التشكيلة الحكومية المقبلة".

وأوضح الطوفان، ان "عملية الحل التي أعلن عنها اليوم، اذا ما أريد لها أن تكون حقيقية، فيجب ان يتم تسليم كافة الأسلحة التي بحوزة هذه الجهات المسلحة بجرد واضح أمام الشعب إلى الاجهزة الامنية الحكومية ".

وكان الصدر قد قرر في وقت الجمعة حل فصيل مسلح تابع له يسمى بـ"لواء اليوم الموعود" في بادرة "حسن نية" لحل الفصائل المسلحة في البلاد.

وبعد ساعات قليلة، قررت كتائب حزب الله حل تشكيل "سرايا الدفاع الشعبي" وإيقاف جميع أنشطتها وإغلاق مقراتها، استجابة لدعوة الصدر.