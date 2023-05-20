خبير قانوني يوضح دستورية مشاركة السوداني في قمة جدة

شفق نيوز / رأى الخبير القانوني، المستشار سالم حواس، يوم السبت، أن تمثيل الدول في القمم العربية بروتوكولياً، فيما أشار إلى أن من الناحية الدستورية وعرفياً يكون التمثيل لرئيس الجمهورية.

وقال حواس، إن "كل الدول العربية مع وجود رؤساء وزراء لها يكون تمثيلها في حضور القمم العربية والإقليمية والدولية هو عن طريق رئيس الجمهورية، فالاردن ومصر والكويت والإمارات وقطر والبحرين وغيرها من الدول مع وجود رئيس وزراء لها، لكن الذي يمثلها في القمم العربية هو الرئيس الأعلى في البلاد ورمز وحدتها".

وأضاف أن "دستور جمهورية العراق، قد أشار إلى ذلك بشكل واضح من خلال نصوص عديدة منها أحكام المادة 67 التي تنص على ان: رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، (يمثل سيادة البلاد)، ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور، والمحافظة على استقلال العراق، وسيادته، و وحدته، وسلامة أراضيه، وفقا لاحكام الدستور".

وأوضح حواس، أن "احكام المادة 73 / ثانيا ً من الدستور تنص على :- المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وهذا يعني حتى وان كانت بعد موافقة مجلس النواب على هذه الاتفاقيات والمعاهدات لكن المصادقة او وجوب مرورها عليه وقبولها منه حتى وان كانت بمضي المدة المقررة الاانها اشارة واضحة للجنبة الدولية الخارجية لتلك المعاهدات والاتفاقيات وهذا مايحصل اثناء القمم من طرح مبادرات واتفاقيات ومعاهدات وبيانات تتصدر انعقاد تلك القمم".

وأشار الخبير القانوني، إلى "أحكام المادة 73 / سادساً من الدستور تنص على مهام واختصاصات رئيس الجمهورية بشأن قبول السفراء وقبولهم ماهو الا قرينة واضحة على مهام الرئيس الدولية والخارجية في قبول اوراق اعتماد تمثيل سفراء تلك الدول من خلاله حصراً لامن خلال الجناح الثاني لرئاسة السلطة التنفيذية فضلاً عن احكام المادة 61/ تاسعاً/ أ من الدستور التي تنص على الموافقة على اعلان الحرب وحالة الطوارئ باغلبية الثلثين، بناءا على طلب مشترك من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء".

وكان رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، قد غادر صباح أمس الجمعة 19 ايار 2023، العاصمة بغداد متوجهاً إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في مؤتمر القمة العربية بدورتها الـ(32)، بدلاً من رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد.