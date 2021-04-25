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خبير قانوني: لا يحق للكاظمي سحب يد المحافظ

Category: سیاسة

Date: 2021-04-25T18:02:19+0000
خبير قانوني: لا يحق للكاظمي سحب يد المحافظ

شفق نيوز/ أوضح الخبير القانوني، أحمد العبادي، يوم الأحد، تفاصيل قانونية قيام رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بسحب يد وزير الصحة، ومحافظ بغداد.

وذكر العبادي، لوكالة شفق نيوز، أن "رئيس الوزراء يحق له سحب يد وزير الصحة، بناءً على النظام الداخلي لمجلس الوزراء شريطة ان يعرض الأمر على مجلس النواب العراقي لغرض حصول المصادقة على قراره، لان أمر سحب يد الوزير وحسب القانون مرتبط بموافقة مجلس النواب من عدمه".

وأضاف "اما بالنسبة لقيام الكاظمي بسحب يد محافظ بغداد، فإنه لا يحق له هذا الامر، كون المحافظ يخضع لمجلس النواب العراقي، كون صلاحيات مجلس المحافظة المنحل انتقلت لمجلس النواب".

وأصدر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في وقت سابق اليوم، قراراً بسحب يد وزير الصحة حسن التميمي، ومحافظ بغداد، ومدير صحة الرصافة، عقب حادث الحريق في مستشفى ابن الخطيب.

ولقي 88 شخصاً مصرعهم وأصيب 110 آخرون باندلاع حريق مساء أمس السبت، في مستشفى ابن الخطيب المخصص للمصابين بفيروس كورونا، جنوب شرقي العاصمة بغداد.

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