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خبير قانوني: قرار المحكمة الاتحادية لايخص ترشيح زيباري فقط

Category: سیاسة

Date: 2022-02-06T12:46:06+0000
خبير قانوني: قرار المحكمة الاتحادية لايخص ترشيح زيباري فقط

شفق نيوز/ اعتبر خبير قانوني، اليوم الاحد، أن جلسة البرلمان العراقي المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد باتت "معلقة" نتيجة قرار المحكمة الاتحادية العليا الاخير الخاص بترشيح هوشيار زيباري.

وقال علي التميمي، لوكالة شفق نيوز، إن "الأمر الولائي للمحكمة الاتحادية الذي صدر اليوم، لم يوقف ترشيح هوشيار زيباري فقط، بل أوقف كل إجراءات جلسة البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد".

وأوضح التميمي، أن "جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الجديد معلقة حالياً حتى إشعارٍ آخر"، موضحاً أن عقدها سيكون بعد حسم المحكمة الاتحادية الدعوى المقامة امامها بخصوص ترشح زيباري لرئاسة الجمهورية".

وفي وقت سابق اليوم الاحد، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، أمراً ولائياً بإيقاف ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئيس جمهورية العراق.

 

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